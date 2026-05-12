【ワシントン共同】米連邦最高裁は11日、南部アラバマ州の連邦下院選を巡り、黒人に不利な区割りの是正を認めた2023年の判断を覆した。アラバマ州では23年の判断に基づき、黒人住民が多い選挙区が一つから二つに増えたが、再び一つに減る可能性がある。黒人支持層の多い野党民主党には不利に働きそうだ。9人の最高裁判事のうち、リベラル派3人が反対した。リベラル派のソトマイヨール判事は、連邦下院選の予備選が近づく中で「