お笑いコンビ・タイムマシーン3号の山本浩司（46）と関太（46）が、11日放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』（毎週月曜 午後9：00）に出演。山本が告白したタレントが実名で明かされた。【写真】カワイイ！山本浩司が告白したタレント番組では2人の家族が登場し、生い立ちなどについてトークを繰り広げた。その中で山本の家族から、結婚してほしいという願いが伝えられた。MCの上田晋也は、山本の幼馴染のタレ