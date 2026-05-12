雨が増える梅雨や台風のシーズンを前に、5月は「宅地防災月間」とされています。建物の敷地＝宅地を災害から守るための合同パトロールが実施されました。近年、地震や大雨などの自然災害により、宅地でがけ崩れなどの被害が発生していて、大雨シーズンを前に安全点検が各地で行われています。11日は、三重県亀山市関町にある工場の建設予定地で、県や市の担当者らが確認作業を行いました。担当者らは現場を巡回して調整池や排水設