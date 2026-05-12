５月10日、エールディビジ第33節でフェイエノールトはホーム最終戦でAZと１−１で引き分け、今季１試合を残し２位を確定。来季のCLグループフェーズ・ストレートインを決めた。DF渡辺剛はフル出場、FW上田綺世は86分間プレーした。試合後、日本人記者団の取材に応じた上田は「優勝がなくなってから、チームとしてCLを目ざして戦ってきました。その目標が叶い、良かったと思います。来シーズンにつながります」と語った。シー