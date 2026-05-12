2代続く「3年財務官」の可能性 三村氏は2024年7月に財務官に就任したため、2026年7月でちょうど財務官任期が2年となる。財務官の任期は平均すると2年程度だが、三村氏は今夏の財務省幹部人事でも留任する可能性が高そうだ。前任者の神田氏は「3年財務官」だったが、このまま三村氏も財務官を3年務めることになれば、2代続けて「3年財務官」ということになる。 三村氏は、神田財務官時代の在任期間である3年間、財務官の次席であ