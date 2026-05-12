きょうの日経平均株価は小幅に値上がりして取引が始まりました。【映像】日経平均株価の変動けさの日経平均は、きのうの終値より200円上昇して取引が始まりました。その後、上げ幅は一時500円を超えました。アメリカとイランの戦闘終結をめぐる不透明感が増すなか、ニューヨーク原油市場では、取引の国際指標となるWTI先物価格が高止まりしています。ただ、前日のアメリカ株式市場でハイテク株を中心