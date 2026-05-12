イラン情勢を背景に原油価格が高騰する中、中国の電気自動車などの4月の輸出台数が、前年比で倍以上と大幅に増えたことがわかりました。【映像】輸出台数が倍以上に増えた中国の電気自動車中国乗用車協会が11日に発表したデータによりますと、EVなどの新エネルギー車の4月の輸出台数は40.6万台に上り、前年同月と比べ111.8％増で、2倍以上に増えたとしています。尾崎文康記者リポ「原油価格が高騰する中で、中国の自動車関係者