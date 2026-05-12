転職希望者が１０００万人を上回る中、求職者の働きぶりや人柄などを出身会社に照会する「リファレンスチェック」を取り入れる動きが企業に広がっている。履歴書や面接などに加え、第三者に評価を聞き、適切な人材を確保する狙いがある。ただ、調査には本人の同意が求められており、有識者は「不意打ちの調査はあってはならない」と注意を促している。（林信登）大阪市のシステム開発会社「Ｍｉｃｏ（ミコ）」は、ＡＩ（人工知