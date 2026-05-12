ニュー・オータニは5月18日より、ダイナースクラブカードを発行する三井住友トラストクラブと共同開発した「ニューオータニクラブ ダイナース プレミアムカード」の申し込み受付を開始する。7年連続5つ星の「エグゼクティブハウス 禅」のフリーステイなど、唯一無二の付帯サービスを用意した。関係者は「本物の体験を求める富裕層の皆様に、自信を持ってご提供できるカードに仕上がりました」とアピールしている。「ニューオータニ