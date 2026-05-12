肝臓守って二日酔い知らずに！お酒を飲む時に意識すべき水分補給の目安とは チェイサーは肝臓にも尿酸値にも効く魔法の水 酒を飲んでいるとトイレが近くなります。これはお酒で水分を摂っているからではありません。アルコールが体内に入ると、尿を我慢する作用がある抗利尿ホルモンが抑制され、尿意を感じやすくなるのです。 この利尿作用によって必要以上に尿が出てしまうと、体の水分が失われ、脱水症状を引