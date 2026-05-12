《困った時のメニュー選び》居酒屋で「とりあえず」頼むべき低糖質メニューとは 困った時のメニュー選び～居酒屋編～ 居酒屋も付き合い方を選べば糖質オフの強い味方に!! 糖質制限中にお酒なんて……という考え方はやめましょう。白ワインや焼酎、ウーロンハイ、ウィスキーなどは、糖質をほとんど含みません。低糖質のおつまみとの組み