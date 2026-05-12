暑い夏こそお風呂に10分間入るべき理由 心身のリフレッシュにはお風呂が一番 昔から日本人は「世界一お風呂好きな民族」といわれています。各国の入浴頻度に関する調査では、「毎日浴槽につかる」という人の割合は日本人は約５割。 真夏でも約３割の人が毎日入浴しているのに対し、欧米ではたったの１割程度。ほとんどの人が湯船には入らず、シャワーなどで簡単に済ませているそうです。そうした人たちから見たら、た