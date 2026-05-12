ドル円理論価格1ドル＝158.76円（前日比-0.05円） 割高ゾーン：159.76より上 現値：157.24 割安ゾーン：157.76より下 過去5営業日の理論価格 2026/05/11158.81 2026/05/08158.86 2026/05/07158.93 2026/05/06158.99 2026/05/05159.06 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動