5月12日午前、小松島市の国道55号で軽乗用車2台が絡む事故があり、現場付近では渋滞となっています。渋滞が発生しているのは、小松島市江田町の国道55号勝浦川橋南詰付近です。12日午前、軽乗用車2台がからむ事故が発生し、現場付近では北向きと南向きの両方で渋滞が発生しているということです。（5月12日10：00時点）