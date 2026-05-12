6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）の最新アルバム『NO TRAGEDY』が、12日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」において1位を獲得。自身初のアルバム1位となった。【写真】HYBE本社で撮影！TWS・YOUNGJAE＆SHINYU週間売上は22.0万枚で、『play hard』（2025年11月10日付、13.9万枚）を上回り自己最高週間売上を記録した。グループ名は「TWENTY FOUR SEVEN WITH US」の略で、1日を意味する数字24と1週間を意味す