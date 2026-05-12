ソフトバンクグループが堅調推移。前日の米株式市場でフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は２％を超す上昇で過去最高値を更新した。ソフトバンクＧ傘下のアーム・ホールディングス＜ARM＞は小幅に３日続落となったものの、朝安後に下げ渋るなど底堅さを発揮する格好となっている。ＡＩ・半導体関連株への資金流入が世界的に続くなかで、１１日にはソフトバンクＧの孫正義会長兼社長がフランスでのＡＩ向