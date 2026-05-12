ニチアスは急伸。１１日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を２７００億円（前期比７．２％増）、営業利益を４５０億円（同２１．６％増）と発表。配当予想も６５円（株式分割考慮ベースで前期は約５４円６７銭）と実質増額した。これを好感した買いが集まっている。 半導体関連の需要回復が見込まれる高機能製品事業をはじめ、各セグメントが堅調に推移するとの見通し。なお、同時に発表した２６年