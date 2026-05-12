東洋炭素は朝安後に持ち直す。１１日取引終了後、第１四半期（１～３月）連結決算を発表。売上高は１０５億７６００万円（前年同期比７．８％減）、営業利益は６億３４００万円（同７０．３％減）だった。工業炉用などの冶金用や放電加工電極が堅調に推移したものの、半導体用が市場調整の影響を受け大幅に減少した。これを受け、株価は朝安スタートとなったが、売り一巡後は持ち直しの動きをみせている。 出所：