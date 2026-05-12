オリックスは大幅に４日続伸し、上場来高値を更新した。１１日の取引終了後、取得総数１億株（自己株式を除く発行済み株式総数の約９．１％）、取得総額２５００億円を上限とする自社株買いを実施すると発表した。同時に２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示。最終利益予想は５３００億円（前期比１８．５％増）とした。年間配当予想については１８７円３６銭（前期実績は１５６円１０銭）