扶桑化学工業がカイ気配を切り上げている。同社は１１日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。計画に対して上振れして着地した前期の水準と比較して今期は売上高、利益ともに２ケタ増で、最終利益は前期比１６．０％増の１６６億円と過去最高益の更新を計画する。業績の牽引役は半導体市場の成長となっており、更に実質増配の見通しと中期経営計画も公表。これらを好感した買い