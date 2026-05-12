日新商事がストップ高の水準となる１６７５円でカイ気配となった。１１日の取引終了後、ＭＢＯ（経営陣が参加する買収）の実施を発表。買付価格は１株２２１０円としており、株価はこれにサヤ寄せしている。同社社長により設立されたＥＤＩＡＮＤ（東京都港区）が非公開化を目的として、５月１２日から６月２２日の間、ＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施する。買付予定数の下限は２２９万１５００株で、上限は設定しない。ＴＯＢ