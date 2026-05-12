ＬＩＴＡＬＩＣＯは７日ぶりに急反騰し、年初来高値を更新した。１１日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は４４０億円（前期比１５．０％増）、最終利益予想は３３億円（同２０．５％増）とした。期末一括配当予想は４円増配の１５円を見込む。同時に取得総数１００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．９％）、取得総額１０億円を上限とする自社