【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大ヒット公開中の、目黒蓮（Snow Man）が伝説の殺し屋・坂本太郎を演じる映画『SAKAMOTO DAYS』。このたび、5月15日～6月18日の期間限定で、目黒蓮×高橋文哉×福田雄一監督による副音声付上映が開始となることが発表された。 ■制作裏話や撮影秘話、思い出話、小ネタなどをたっぷり語る 4月29日に全国451館公開され、公開から12日間（4月29日～5月10日）で興行収入18億