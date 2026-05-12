DOMOTOの最新シングル「またね」が、12日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」において、初週売上15.4万枚で1位に初登場した。【動画】幻想的…！ライブバージョンも公開DOMOTO1997年7月28日付で1位を記録したデビューシングル「硝子の少年」【※1】から、48作連続でシングル1位を獲得。歴代1位の「デビュー（1st）からのシングル連続1位獲得作品数」記録【※2】を自己更新した。【※1】「デビューシングル」はグルー