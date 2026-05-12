人気女優のイメチェンしたブラックコーディネートが反響を呼んでいる。女優の北乃きいが１２日までにＳＮＳを更新。インスタグラムに全身ショットを投稿。上下黒で長袖トップスにロングスカートを合わせ、アクセサリーも黒のサングラス、カバンで統一した。この投稿には「天才！」「ブラックきいちゃんもカッコよくていいっすねぇ」「きいちゃんの黒づくしのコーデとても似合っています」「きいちゃん可愛いし綺麗やしかっこ