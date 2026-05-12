女性アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の元メンバーで、女優の齊藤なぎさの透け感あふれるショットがファンを喜ばせている。１２日までに自身のインスタグラムを更新した齊藤は、「この日の写真全部お気に入りそして、とても嬉（うれ）しいお知らせですＦＣイベント２０２６、７月１２日（日）に開催決定しました！！わ〜〜いもう４回目、毎年お誕生日を沢山（たくさん）お祝いしてもらえて、みんなと目を合わせられるこの