資料岡山空港 全日空岡山支店は7日、岡山空港のゴールデンウィーク期間（4月29日～5月6日）の利用実績を発表しました。 発表によりますと、岡山ー東京線の旅客数は1万1847人（前年比100.8％）、搭乗率は88.4％（前年比9.3ポイント増）と、2025年に比べて増えました。また、岡山ー札幌線についても旅客数は2488人（前年比122.4％）、搭乗率は93.7％（前年比6.7ポイント増）と増加しました。