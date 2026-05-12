米国とイスラエルによる対イラン軍事作戦は、開始から優に2カ月が過ぎたが、いまだ決着がつかない。イラン作戦を理由にトランプ大統領が延期した国賓訪中が迫っている。日程は13日から2泊3日。ここへきて急浮上しているのが、北朝鮮への立ち寄りだ。妙に好相性の金正恩朝鮮労働党総書記が訪朝をオファーしているという。【もっと読む】トランプ大統領に「認知能力低下」説が急浮上 タガが外れた暴言連発で“身内”MAGA派からも正