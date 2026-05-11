創業158年の老舗わらび餅・GINZA SIX発「GINZA芭蕉堂」が、5月6日(水)〜19日(火)の期間、新潟駅CoCoLoゲートに出店中！思わず写真を撮りたくなる「大きなわらび餅のパネル」が目印だ。158年もの間、職人たちが受け継いできたわらび餅1868年創業、大阪発祥の芭蕉堂。これまで158年もの間、職人たちの妥協のない手仕事によって受け継がれてきたわらび餅(正式名称：笑来美餅)は、厳選した素材を直火窯で練り上げる独自の製法によって