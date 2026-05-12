【深掘りバズリーチ】#5退職代行「モームリ」サービス受け付け再開でも…もう無理な社内の実態ゼリー飲料は、仕事やスポーツなどの栄養補給に便利で、最近のトレンドは集中力に着目する商品だ。大正製薬はその関連商品として4月7日から「リポビタンゼリー パフォーマンス」を全国発売。「ファイトー、一発！」でおなじみのブランドは過酷なシーンではなく、何と麻雀でPRする。なぜ麻雀なのか。新発売に合わせて打ち出したテレ