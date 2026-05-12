2025年度の国内自動車大手の世界販売は、トヨタ自動車が1047万7000台（前年度比2％増）と過去最高を更新、6年連続で世界一を維持した。ホンダは343万9000台（同8.6％減）、日産自動車は315万9000台（同4.2％減）だった。市場が読む自動車業界 日経平均最高値更新は「世界の潮流はEV」の証かビッグ3を猛追、今期世界販売331万9000台（同2.4％増）と日産自動車を追い抜き3位に躍進したのがスズキ。2位のホンダに12万台差にまで迫