ナップナップが、野菜100%のおやつ「まんまお野菜」を、全国のバースデイおよび楽天市場、Amazonなど公式通販サイトで販売する。子育て中のパパとママが開発した野菜おやつ「まんまお野菜」は、生後9ヶ月頃から食べることができる野菜100%のおやつ。開発したのは子育て中のママとパパで、自分の子どもが野菜を残すたびに感じていた「お菓子みたいに、野菜もパクパク食べてくれればいいのに」という悩みを解消するために生まれた商