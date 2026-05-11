6月5日(金)〜11日(木)の1週間、東京都武蔵野市にあるアップリンク吉祥寺にて、⻄山裕之氏が監督・脚本・編集を務める『20dB』『breath』『空と白と波と母』『青と白』の4作品を短編作品集『唯心』として、上映されることが決定した。西山裕之氏について西山裕之氏は、1974年生まれで、京都造形芸術大学芸術学部芸術教養学科卒業。1996年、テレビCMの監督としてデビューした。海外での経験を得て、数