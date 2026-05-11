丹波篠山 かまい農場は、YouTubeチャンネル登録者数約50万人を誇る人気VTuber・猫宮ひなたと共同で、クラウドファンディングによるオリジナル米づくりプロジェクトを開始。同プロジェクトでは、クラウドファンディングを通じて支援を募り、丹波篠山の田んぼで栽培した米を、オリジナルデザインの米袋にて返礼品として届ける。自然の恵みで米づくりに適した兵庫県丹波篠山市兵庫県丹波篠山市は、昼夜の寒暖差が大きく、豊かな水資源