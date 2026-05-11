プロポリス専業メーカーの富士見養蜂園は、2月23日(月・祝)の「富士見養蜂園の日」に、日本初(※)となるプロポリスの魅力を体感できる施設「FUJIMIプロポリスミュージアム」をオープンした。入館は無料で、事前予約制である。プロポリスの魅力と価値を“体験”するミュージアム「FUJIMIプロポリスミュージアム」は、富士見養蜂園が創業60年以上にわたり培ってきた知見と技術をもとに、プロポリスの魅力と価値を体験できる場として