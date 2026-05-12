ガールズグループTWICE（トゥワイス）のジョンヨンが、見違えるほどスリムになった姿とともに美貌を完全に回復して話題の中心に立った。ジョンヨンは11日、自身のソーシャルメディアを通じて、特別なコメントは入れずにナチュラルながらも洗練された雰囲気が際立つ近況写真を掲載した。公開された写真の中でジョンヨンは、撮影の準備の途中と見られる自然な日常の瞬間を見せたり、帽子を深くかぶったままどこかを見つめていたりし