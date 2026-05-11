鮮魚専門店「角上魚類」を展開する角上魚類ホールディングスが、5月15日(金)〜17日(日)に東京都有明・シンボルプロムナード公園で開催される「Tokyo Tokyo Delicious Museum 2026」内の飲食店に魚介メニューを提供。東京湾や八丈島近海で獲れた魚介と東京産の地酒やワインなどとのペアリングが楽しめる。東京湾の豊かな恵みを再発見する3日間江戸から続く伝統と、最先端のカルチャーが共存する東京には日本中、そして世界中から集