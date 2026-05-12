ロシア戦勝記念日の軍事パレードに出席したウラジーミル・プーチン大統領の変化した外貌がオンラインで話題になり、健康異常説が再び拡散している。10日（現地時間）、ニューヨーク・ポストなどによると、プーチン大統領は9日、ロシア・モスクワの赤の広場で開かれた戦勝記念日の軍事パレードに出席した。戦勝記念日は第2次世界大戦当時、ソ連のナチス・ドイツに対する勝利を記念するロシア最大の国家行事の一つだ。しかし、行事直