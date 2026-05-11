韓国発のコスメブランド「too cool for school(トゥークールフォースクール)」は、5月24日(日)〜31日(日)の8日間、POP-UP「Journey Into Color」を開催する。POP-UPでは、韓国で多くのセレブから支持を集めてきた「スウェイリップベルベット」に加え、新テクスチャーリップ「スウェイリップデューイ」を世界初公開。さらに、これからの夏にぴったりな新作のベースアイテムも体験できる。ここでしか出会えない特別なアイテムを取り