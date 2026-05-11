国際ソリスト協会は、世界を舞台に羽ばたく次世代アーティストの発掘と育成を目的とした「第2回 国際ソリストコンクール ピアノ部門」の開催を発表。同コンクールは、ノエビアの協賛のもと、国際的な視野を持った音楽家の登竜門として、新たな挑戦の機会を提供する。なお、後援は浦安市、協力はあいおいニッセイ同和損害保険だ。部門や審査員、参加費について「第2回 国際ソリストコンクール ピアノ部門」は、7部門にわたりソリス