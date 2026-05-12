サントリー「ギルティ炭酸 NOPE（ノープ）」が若年層を中心に異例の人気となっている。カロリーと糖質は控えるべきという健康志向全盛の時代に、あえて逆をいく“ギルティ（背徳感）”を打ち出した。3月24日に発売され、発売1週間で2000万本以上の出荷は、同社にとってここ数年で最大のヒット作だ。 実際に飲んでみるとブラックチェリーやスパイスの香りが特徴で十分な甘さを感じる。カロリー表記