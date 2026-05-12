ウォーシュ元FRB理事（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米議会上院本会議は11日、米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長にウォーシュ元FRB理事を起用する人事案の審議を始めた。法令により、議長は理事の中から選ぶ必要があるため、本会議はまず12日にウォーシュ氏を理事に充てる人事案を採決する見通し。本会議は週内にも、ウォーシュ氏の議長人事案を採決する。人事案はトランプ大統領の指名によるもので、与党共和党が