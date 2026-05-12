【モスクワ共同】旧ソ連構成国アルメニアのパシニャン首相は11日、欧州連合（EU）への接近を進め、ロシア主導のユーラシア経済同盟（EAEU）からの離反を示唆する自国の外交方針に関連し、EAEUからの離脱や、EU加盟の是非を巡る国民投票を「実施する客観的な必要性が存在しない」と述べた。タス通信が報じた。ロシアのプーチン大統領は今月9日の記者会見で、ウクライナではEU加盟への試みが最終的に戦闘行動につながったと述べ