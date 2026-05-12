おととし9月に山形県三川町の住宅に侵入し女性を殺害したとして、今年2月、一審で懲役17年の実刑判決を受けた男が控訴している裁判。 【写真を見る】きょう控訴審三川町女性殺害事件被害者を殴り踏みつけた男は一審で無罪を主張し控訴男の弁護側は「事実誤認」と譲らず（山形） きょう（12日）、控訴審が開かれます。改めて事件発生から控訴するまでの流れを振り返ります。 90歳女性の首を絞めつけるなどし殺害 ※以下、