村上の存在がスワローズファンとの交流の“架け橋”になっているという(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆がメジャー移籍1年目で最高のスタートを切り、現在15本塁打をマークして持ち味を発揮している。【動画】逆方向へ豪快弾！村上宗隆、15号ソロは8カード連続初戦本塁打そんな中、米野球専門ポッドキャスト番組『Baseball Isn’t Boring』でホスト役を務める女性のコートニー・フィニカムさんが自身のXで「ホワイト