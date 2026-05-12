言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！日常的に使っている言葉でも、穴あきパズルになると意外と難しいものです。今回はクロスワード形式。語彙力をフル回転させて、空欄を埋めてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。・た □ こ（縦の言葉）・す □ ど □（横の言葉）・ほ □ き（縦の言葉）ヒント：横の言葉は、暮らしを支える非常に重要な「イン