楽天は今季から本拠地・楽天モバイル最強パークの外野フェンスに「ホームランゾーン」を新設した。右中間、左中間のフェンスが最大６メートル手前に設置。従来より本塁打が出やすくするのが狙いだった。今季はゴールデンウイーク終了までに同球場で１６試合を消化。本塁打数とホームランゾーンがもたらした象徴的な戦いを例に検証した。◇◇象徴的なシーンは４月１８日のロッテ戦だった。浅村は打った瞬間に“しまった