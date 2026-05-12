「ドジャース−ジャイアンツ」（１１日、ロサンゼルス）ドジャースがスタメンを発表。大谷翔平投手は「１番・指名打者」で出場し、右腹斜筋痛で負傷者リストに入っていたムーキー・ベッツ内野手が「２番・遊撃」で４月４日のナショナルズ戦以来、３７日ぶりに戦列復帰した。最近は２番に入っていたフレディ・フリーマン内野手は「３番・一塁」に。試合前の会見でロバーツ監督は「（１、２番コンビだった）ショウヘイとフレデ