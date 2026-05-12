「ブルージェイズ−レイズ」（１１日、トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が「４番・三塁」で出場。二回の第１打席で左前打を放った。０−５の二回、先頭で打席へ。１ボール２ストライクからの４球目、高めスライダーをとらえた打球が左前に弾んだ。岡本は１日・ツインズ戦から１０試合連続安打となった。ブルージェイズは岡本にバーショも左前打で続き無死一、二塁。２死一、三塁となり、ヒメネスの右越え３ラン