女優の大竹しのぶが、人気ドラマで共演した“孫”との再会ショットを公開した。大竹は１２日までに自身のインスタグラムを更新。「ドラマ『海のはじまり』の私の孫役だったラナちゃんが観（み）に来てくれました。嬉（うれ）しくて嬉しくて、しばらくの間、二人で色んなお話しをしました」と記し、２０２４年夏の月９ドラマ「海のはじまり」で大竹の孫“海ちゃん”を演じた子役・泉谷星奈とのツーショットをアップ。大竹の主演